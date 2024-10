Andrzej Chyra grzmi nad aktorskimi emeryturami: "Dlaczego nie dostajemy jej tak jak księża?"

Powaliło go czy co??? Każdy aktor może sam opłacać składki emerytalne tak jak... każda inna grupa zawodowa z tak zwanych wolnych zawodów, adwokaci, tłumacze etc etc. Im to zawsze za mało! Wiem,żenie każdy aktor jest na topie i wielu zarabia słabo,ale przecież można zawód zmienić. Nikt,poza artystami tantiem do końca życia nie dostaje!!