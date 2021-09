Andrzej Chyra POKAZUJE FAKA w pociągu i apeluje do WYJŚCIA NA ULICE: "Tylko obywatelski sprzeciw pokaże, czy JESZCZE CHCEMY UNII"

Polak 8 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

Panie Chyra, większość normalnych Polaków chce być w Unii, nie chcemy u władzy pisowskich oszołomów, to zostało stwierdzone w sondażach. Jeżeli Budka i Siemioniak idą na imprezę do Mazurka w godzinach pracy, wagarują, chociaż dostają w porównaniu z większością przeciętnych zjadaczy chleba kosmiczne uposażenie, diety i i inne apanaże, to pokazali nam przeciętnym i wam "nieprzeciętni" aktorzy - gdzie nas i was mają...więc wsadz sobie tam gdzie nas mają ten palec i powąchaj. Gdy chodzi o odsuniecie PiS-u od władzy, nie fraternizuje się z nimi. I jeszcze jedno: kto to jest Mazurek? Drugi Sowa i przyjaciele? Od polityków na których głosujemy wymagamy przyzwoitości, a nie loozerstwa. Leserom mówimy "do widzenia". I żadna teściowa Tuska, ani pan tego nie zmieni, trzeba ruszyć z posad tę skorupę nepotyzmu, kolesiostwa i lekceważenia wyborców.