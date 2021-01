Andrzej Piaseczny kończy 50 LAT! Od Kacpra ze "Złotopolskich" do jurora o najbielszych zębach

Choć Andrzej Piaseczny bez wątpienia lata świetności ma już za sobą, prawie każdy Polak bez problemu rozpoznałby go na ulicy. Piasek karierę muzyczną rozpoczynał od występów z zespołem Mafia, z którym udało mu się wydać trzy albumy studyjne. Pod koniec lat 90. zdecydował się jednak śpiewać na scenie solo, dodatkowo próbując swoich sił w aktorstwie. W efekcie wiele osób kojarzy go za sprawą roli w Złotopolskich, gdzie od 1997 do 2010 roku wcielał się w postać Kacpra.