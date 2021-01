"The Voice Senior": 67-letni uczestnik drugiej edycji OŚWIADCZYŁ SIĘ na scenie!

Agates 11 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Wszystko po to żeby przyciągnąć uwagę widzów. Jak dla mnie to jest szopka. Jak kobieta przyjmie oświadczyny to jeszcze jakoś to wygląda. A można zobaczyć kompilacje publicznych nieudanych oświadczyn gdzie babki nie przyjmują, uciekają a w porywach żenady jeszcze dają z liścia ;P