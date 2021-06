Aneta Kręglicka ucisza dyskusję na temat szczupłej sylwetki: "Szanuję swój organizm i NIE ROBIĘ MU KRZYWDY"

Toja 7 min. temu zgłoś do moderacji 3 4 Odpowiedz

No tak, tylko prawidłowo działający ludzki organizm będzie magazynował tkankę tłuszczową. Najbardziej zgodne z naturą i zdrowe jest posiadanie warstwy tkanki tłuszczowej (oczywiście bez przesady), co nie wyklucza zbilansowane diety i ruchu. Osobnik z BMI 25 nikogo by nie dziwił w czasach, że tak powiem, bardziej pierwotnych - ba, co więcej byłby tym który z większym prawdopodobieństwem przeżyje. Natomiast panią Anetę pewnie porzuciliby przy okazji pierwszej wędrówki w poszukiwaniu jedzenia, bo taka chuda nie przezylaby drogi i stanowiła balast. Chudość to wymyślił naszych czasów i nie jest naturalna, ani zdrowa. Oczywiscie nie twierdzę, że trzeba ważyć 160 kg ale prawda jest taka, że dzisiejsze wzorce kulturowe piękna i atrakcyjność są niezdrowe i śmieszy mnie jak ktoś uzasadnia ta cała nagonkę zdrowiem xD