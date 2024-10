Angelika Mucha chwali się opalenizną i WYĆWICZONĄ sylwetką, pozując w mikroskopijnych majtkach. Lewandowska i Chodakowska mają konkurencję?

Angelika Mucha zyskała największą popularność w sieci jako fanka Justina Biebera. Szczególnym medialnym echem odbiło się nagranie, na którym podekscytowana opowiadała o tym, że przez sekundę dotknęła jego ręki. Influencerka jednak pogodziła się z tym, że to nie ona stanęła z nim na ślubnym kobiercu, a zrobiła to Hailey. Co więcej, żona piosenkarza stała się inspiracją dla rodzimej influencerki. Angela ostatnio wpadła do Londynu i kupiła kosmetyki sygnowane jej nazwiskiem o wartości ponad 2400 złotych.