Angelina Jolie olśniewa na premierze musicalu. Towarzyszyła jej 15-letnia Vivienne. Skóra zdjęta z matki? (ZDJĘCIA)

Wszystko wskazuje na to, że będzie to ostatni projekt filmowy, w który zaangażowała się gwiazda, a tak przynajmniej zasugerowała sama Angelina w wywiadzie dla styczniowego wydania "Wall Street Journal". Na łamach magazynu Jolie zwierzyła się ze swojej niechęci do Hollywood, które nazwała "płytkim miejscem", a także opowiedziała o rychłych planach zawieszenia kariery aktorskiej i przeprowadzki do Kambodży.