Ania i Czarek z "Love Island" JUŻ SIĘ ROZSTALI: "Czasem tak w życiu BYWA"

Przecież on od początku mówił, że Anka nie jest w jego typie. Że lubi brunetki i że gdyby stało 10 przepięknych blondynek i 2 brunetki to wybrałby jedną z brunetek. Mówił o tym wprost i był mega zaskoczony wyborem Anki, bo nie był nią zainteresowany i nie próbował jej podrywać. A ona oczywiście nie dopusiła do siebie myśli, że może mu się po prostu nie podobać i wytłumaczyła sobie to Stellą... że niby gdyby mu jasno powiedziała, że on nie ma u niej szans to wówczas zainteresowałby się Anką XDD