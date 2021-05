Ania i Czarek z "Love Island" UDAJĄ, że są razem? "Zagrali miłość, żeby wejść do finału i cześć"

29-letnia Ania ze Śląska od początku trzeciej edycji " Love Island " mogła liczyć na ogromną sympatię widzów, którzy cenili ją zwłaszcza za to, że unikała dram, obgadywania innych za ich plecami, za to zawsze starała się ciepło powitać nowe uczestniczki, nawet jeśli aktualnie w willi trwała na nie nagonka.

Sympatia widzów nie szła niestety u Ani w parze ze szczęściem w miłości w "Love Island". Przez połowę programu specjalistka od obsługi maszyn próbowała budować relację z budowlańcem z Jarosławia, ale Maciek ostatecznie postanowił zakończyć "związek", by pouczać kolejne nowe kandydatki, że nie przyjechały na "Wyspę Miłości" na kolonię. Ostatecznie do Polski wrócił jako singiel, a Ania dotrwała aż do finału. Uczestniczka w Casa Amor nawiązała relację z Czarkiem, mimo iż ten początkowo zabiegał o serce Stelli. Ku zaskoczeniu wielu widzów, Stella i Piotr, którzy w programie byli od początku, odpadli tuż przed finałem, ustępując miejsca świeżej relacji Ani i Czarka. Para w głosowaniu widzów zajęła ostatecznie trzecie miejsce, zgarniając aż 20 procent głosów.