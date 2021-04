Maciek z "Love Island" ujawnia, "CZEGO BRAKOWAŁO ANI", że nie chciał z nią być!

Wśród finalistów była także Ania Burska (w parze z Czarkiem), której losy w programie były skomplikowane. Wpłynęło na to w dużej mierze zachowanie Maćka Dąbrowskiego, który nie potrafił się zdecydować, czy chce z nią być. Najpierw wydawało mu się, że tak, ale kiedy do willi weszła drobna brunetka, stwierdził, że to jednak z nią woli budować związek. Wkrótce jednak zmienił zdanie i wrócił do Ani, by niedługo potem zamienić ją na Laurę, z którą ostatecznie też nie stworzył udanej relacji.