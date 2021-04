Anita Werner pokazuje swoje zdjęcie sprzed 20 lat: "Dawno, dawno temu" (FOTO)

Dziennikarka kilka dni temu skończyła 43 lata , czym pochwaliła się na Instagramie. Ale to nie koniec powodów do świętowania - w czwartek Anita Werner obchodziła 20 rocznicę pracy w TVN.

Dawno, dawno temu w TVN24. Tak, kiedyś na początku swojej dziennikarskiej drogi byłam reporterem, pamiętacie? To była świetna szkoła dziennikarskiego warsztatu i fachu. Tak właśnie zaczęła się moja przygoda w najlepszej dziennikarskiej drużynie, jaką mogłam sobie wymarzyć - wspomina. Dziś mija 20 lat odkąd zaczęłam pracować w TVN24. To prawie połowa mojego całego życia. Ta rocznica akurat 1 kwietnia, to nie Prima Aprilisowy żart. To dla mnie ważny moment, a ten cały czas to dla mnie bezcenny skarb - dodała.