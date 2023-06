Anna Bardowska chwali się zdjęciami z komunii młodszej siostry. Fani dopytują o różnicę wieku między nimi (FOTO)

Anna Bardowska na komunii młodszej siostry

Nawet nie wiedziałam że Ania ma młodszą siostrę; Siostra? Przecież ona prawie w wieku twojego synka jest; Siostra? fajnie tak dużo młodszą siostrę mieć; To pani siostra? Wow.

Jak siostra bliźniaczka Jasia wygląda twoja siostra; Jasiu podobny jest do Twojej siostry; Jasiu podobny do twojej siostry; Podobna do Jasia; Jak starsza siostra Jasia, ale podobieństwo.