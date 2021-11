Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" wciska fanom TABLETKI DO ZMYWARKI... Najgorsza "współpraca" tygodnia?

Anna i Grzegorz Bardowscy to jedna z tych nielicznych par znanych z reality show "Rolnik szuka żony" , której rzeczywiście udało się stanąć na ślubnym kobiercu i zbudować trwałą relację. Para doczekała się dzieci i prowadzi szczęśliwe życie na wsi, co sprytnie monetyzuje w sieci, informując fanów niemal o wszystkim, co dzieje się w rolniczej familii Bardowskich.

Ostatnio miałam okazję sobie przypomnieć, jak to było bez zmywarki… niefajnie. Kiedyś śmiałam się, że szkoda, że jeszcze same naczynia nie powskakują do szafek, teraz na nowo doceniam, że chociaż nie trzeba długo stać przy zlewie (...) - malowniczo opisuje (odchudzona) Bardowska, pozując do zdjęcia z brudnym garnkiem i tabletkami do zmywarki odpowiedniej firmy, którą reklamuje.