Anna Dereszowska zabiera głos po przeprosinach firmy, która nie oddała jej pieniędzy: "Ta sprawa nie zakończy się szybko"

Aktorka, będąc jedną z osób poszkodowanych, ujawniła brak zwrotu znaczącej kwoty, którą miała wymienić na euro. Pomimo licznych prób kontaktu, firma pozostawała nieuchwytna, co skłoniło ją do działań prawnych.

Firma Cinkciarz.pl w odpowiedzi na zarzuty Dereszowskiej wystosowała oficjalne przeprosiny i zapewniła, że do końca roku ureguluje wszystkie zobowiązania. Mimo to, aktorka nie jest przekonana o szczerości tych deklaracji, wskazując na długotrwałe problemy firmy. Podkreśla, że jej działania mają na celu jedynie odzyskanie należnych środków.

Moje doświadczenia nie napawają mnie nadmiernym optymizmem. Trudno szukać pozytywnych intencji w działaniu spółki w obliczu faktu, że przez półtora miesiąca nikt z jej pracowników nie skontaktował się ze mną celem wyjaśnienia, co dzieje się z moimi pieniędzmi i skąd tak długi czas oczekiwania na zwrot środków. Piątego grudnia otrzymałam automatyczną wiadomość mailową z informacją, że na moim koncie klienta Cinkciarz.pl pojawiła się propozycja ugody. Ale faktycznie pojawiła się ona dopiero w dniu publikacji posta o godzinie 12.00 , po mailu wysłanym do firmy Cinkciarz.pl oraz bezpośrednio do jej prezesa pana Marcina Pióro z informacją o publikacji posta o wskazanej treści. Propozycja ugody to standardowy wzór, jaki dostali wszyscy klienci — zaznacza Anna.