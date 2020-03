Pieniądze od Anny i Roberta Lewandowskich zostaną rozdysponowane w Polsce. "Ich sztab ustala z ministrami najważniejsze potrzeby"

Pandemia koronawirusa wciąż budzi postrach na całym świecie. Do tej pory tylko w naszym kraju wykryto 649 przypadków koronawirusa, a siedem osób niestety zmarło. W tym trudnym czasie wiele gwiazd decyduje się zaangażować w walkę z wirusem - czy to poprzez zwykłe zachęcanie fanów do pozostania w domu, czy przekazując na ten cel pokaźną sumę pieniędzy.