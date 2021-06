Anna Lewandowska dyplomatycznie odpowiada na pytanie, ILE WAŻY

Anna Lewandowska robi wiele, by nie być jedynie żoną najpopularniejszego polskiego piłkarza. Jej imponująca kariera opiera się na sporcie: Lewandowska trenuje, motywuje i mnoży towary "by Ann" przeznaczone dla fanów "zdrowego stylu życia". Podczas Euro 2020 oddaje jednak pierwszeństwo Robertowi i jako WAG kibicuje polskiej reprezentacji. Niektórzy podejrzewają, że samym tylko kibicowaniem miała wpływ na wynik ostatniego meczu Polaków z Hiszpanami.

Co jakiś czas Ann daje fanom możliwość zadania jej pytań. Podczas ostatniego Q&A jedna z fanek zapytała o to, co z pewnością nurtuje fanki ćwiczące wiernie z trenerką.