Anna Lewandowska na wakacjach w Turcji POKAZAŁA BRATA. Podobni? (FOTO)

A ja nie wiem z kim chce byc… dobija mnie to. Rozstalam sie kilka miesiecy z narzeczonym z ktorym bylam 12 lat i zaczelam sie spotykac ze starszym o 14 lat facetem, ale bez wiekszych zobowiazan bo wie ze po takim dlugim zwiazku powinnam byc sama przez jakis czas. Z nim jest tak latwo, przyjemnie, napewno jestem zauroczona, niestety byly nie daje o sobie zapomniec i teraz naciska na mnie ze chce byc ze mna i mnie kocha… a ja nie wiem co czuje, bo oczywiscie ciezko sie przestawic jak 12 lat bylas z ta sama osoba. Czy to przyzwyczajenie czy co..