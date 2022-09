Anna Lewandowska napina mięśnie w bikini. Fani: "Matko ćwiczebna, królowo mięśni, jaka RZEŹBA" (FOTO)

Anna Lewandowska niedawno świętowała 34. urodziny. Żona Roberta Lewandowskiego ten wyjątkowy dzień obchodziła w Katalonii, do której niedawno przeprowadziła się po głośnym transferze męża do FC Barcelona . Lewa Powoli układa sobie życie w Hiszpanii, kibicując mężowi na meczach na Camp Nou .

Jakiś czas temu Ania przekonywała w wywiadach, że "płynie w niej hiszpańska krew", nic więc dziwnego, że tak szybko zadomowiła się w nowym miejscu. Trenerka nie zwalnia jednak tempa, jakiś czas temu przyleciała nawet do Polski, by wziąć udział w organizowanym przez siebie obozie Camp by Ann. Na kilkudniowym maratonie morderczych treningów nie mogło zabraknąć również Małgorzaty Rozenek, która powoli swoją formą dogania byłą karateczkę.

Wystarczy kilka małych kroków, kilka punktów, które możemy wprowadzić do swojego życia, żeby choć trochę zwolnić, np. wstawanie godzinę wcześniej - taki czas rano tylko dla siebie, zanim wszyscy wstaną, dla wielu z Was jest mega cenny (dla mnie samej też); uwolnienie kalendarza - nie wrzucajmy sobie zbyt dużej ilości zajęć, spotkań, itp. albo… planujmy, chociaż dłuższe przerwy pomiędzy; planowanie wolnego czasu - przyznać się, kto ma tyle "odwagi", żeby zaplanować leżenie na kanapie? To tylko moje propozycje - pomyślcie same, czego Wam brakuje każdego dnia - pisała na Instagramie.