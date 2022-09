Anna Lewandowska podbija Paryż: udział w pokazie, spontaniczna sesja zdjęciowa i zapowiedź WŁASNEJ KOLEKCJI (ZDJĘCIA)

Xdd 14 min. temu zgłoś do moderacji 18 3 Odpowiedz

Lewandowscy już sprzedają 18 APARTAMENTY. Mają hotele, restauracje. Energetyki. Anka jest twarzą 5 firm. Jeszcze brakuje właśnie kolekcji ubrań. Proponuję beżowe dresy. To nie jest pracowitość ludzie, tylko chciwość :) zastanawialiście się jaki koszt energetyczny generuje ta dwójka w stosunku do was. Ile prądu, wody, zasobów zużywane jest na ich biznesowe zachcianki :) a to wszystko dzięki zarobkom i sławie pilkarzy. Kto by pomyślał