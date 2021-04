Anna Lewandowska POMYLIŁA datę urodzin córki!

Anna Lewandowska nie zwalnia tempa, co rusz ogłaszając kolejne challenge i chwaląc się nowymi projektami. Przedsiębiorcza trenerka nie ukrywa jednak, że sportowe wyzwania i pomnażanie majątku to nie jej jedyne priorytety. 32-latka na każdym kroku podkreśla jak ważna jest dla niej rodzina. Za pośrednictwem mediów społecznościowych Lewa więc nierzadko pokazuje, jak obowiązki zawodowe łączy z macierzyństwem. Niedawno przyznała się do tego, że córki są dla niej na tyle ważne, że nawet podczas randek z mężem nie może się oprzeć przeglądaniu ich zdjęć.