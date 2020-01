Anna Lewandowska pozdrawia z plaży w brzoskwiniowym bikini i zapowiada KOLEJNY PROJEKT: "Ten rok będzie ogromnym wyzwaniem"

Agnieszka 5 godz. temu zgłoś do moderacji 468 8 Odpowiedz

Naprawdę myślicie, że ona sama to wszystko wymyśla i ciągnie? Doba ma tylko 24 godziny.. Skoro i ćwiczy, i rano wstaje i robi śniadanie i pisze organizer, uczestniczy w spotkaniach, obozach treningowych, programach telewizyjnych i podobno zajmuje się Klarcią i produkuje kosmetyki i sprzedaje ubranka dla dzieci i prowadzi kafejkę na Wilanowie, to umówmy się, że to jej pracownicy pracują, pomysłodawcy podsuwają pomysł a ona wykłada kasę i firmuje swoim nazwiskiem i książki za nią też piszą.. Trzeba tylko wiedzieć jak funkcjonuje taka maszyna. Siedzę w tym po uszy i pracuję dla X, dlatego wiem co sprzedaje Anna L.