Anna Lewandowska tańczy w swetrze Z METKĄ na TikToku. Fani zniesmaczeni: "PRZEPOCI, ODDA I KTOŚ TO KUPI"

dont_give_up 13 min. temu

Po 1. kto kupuje ubrania i ich nie pierze przed noszeniem? po 2. nie wiem jak w Polsce, ale w innych krajach to jest norma, ze cos kupujesz, przymierzasz w domu i pozniej oddajesz - czesto mozesz nawet oddac z obcieta metka (w sklepie bardzo latwo taka metke przytwierdzic na nowo do ubrania - od tego jest taki maly pistolecik z plastikowymi drucikami), wiec norma jest, ze cos kupujesz, nosisz przez chwile i oddajesz, bo masz do tego prawo, jesli towar jest w stanie idealnym. Pracuje w sklepie, gdzie jst rowniez dzial z odzieza i butami, i codziennie luudzie oddaja dziesiatki sztuk odziezy i butow. W tej chwili to wszystko czeka na magazynie 48h zanim wroci na sklep, ale przed covidem wracalo na wieszaki praktycznie odrazu. po 3. ubrania brudza sie w transporcie, na magazynie, na hali sprzedazowej - czesto leza na ziemi, czy sa nawet deptane przez klientow - to wszystko podnosi sie z ziemi i wiesza spowrotem, dlatego jak kupisz ubranie, to trzeba je wyprac zanim zacznie sie nosic !!!