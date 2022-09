Anna Lewandowska w kocich okularach i krótkim topie odsłania brzuch na Fashion Weeku w Paryżu. Podbije świat mody? (FOTO)

Anna Lewandowska kilka miesięcy temu przeprowadziła się wraz z całą rodziną do Hiszpanii, gdzie sukcesywnie podbija tamtejszy show biznes. Nie da się bowiem ukryć, że hiszpańska prasa jest wręcz zachwycona ukochaną Roberta Lewandowskiego. Teraz przyszła więc kolej na... europejską stolicę mody. Była karateczka wybrała się do Paryża, by wziąć udział w tamtejszym Fashion Weeku. W środę wieczorem gwiazda zaprezentowała fanom kilka kadrów ze stolicy Francji, a później pojawiła się na pokazie Saint Laurent Anthony'ego Vaccarello.