Anna Lewandowska zapowiada "SECRET PROJECT" z Robertem

Lilo 43 min. temu zgłoś do moderacji 38 3 Odpowiedz

Wlasnie przed chwila wszystkie psiapsie ze stolicy dodaly video jak podostawaly darmowe boksy z perfumamy Anulki, takze zastanawiam sie co jeszcze? Suplementy? Mrożonki? Oni sa juz wszedzie! Wstyd! Anka dalej reklamuje Apart... czy nie jest im wstyd? Serio nie maja poczucia ze moga ludziom się juz znudzic? Jej Sis Krupinska tez, odkad jest na stale w tv w tvn zaczela reklamowac wszystko! biżu Tous, zalando, giotto, bourjois, delia, kremy, szejki, ciuchy z qiosk, no wszystko dobiezygu a teraz jeszcze kolejna ,, pracowala nad” suplementami....🙄