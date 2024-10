Anna Lewandowska zapytana o przeprowadzkę Mariny i Wojtka Szczęsnych do Barcelony: "Cieszymy się, że na nowo jesteśmy blisko"

Przeprowadzka do Barcelony była nie tylko krokiem zawodowym dla Wojciecha, ale także okazją do zacieśnienia więzi z Anną i Robertem Lewandowskimi , którzy tam mieszkają. Obie pary coraz częściej spotykają się na różnego rodzaju wydarzeniach i wspólnych wypadach na miasto. Jeden z takich momentów został uwieczniony na zdjęciach, które trafiły do mediów.

Zadzwonił do nas. Zadzwonił do nas, no i oczywiście też klub podpytywał Roberta - odpowiedziała Lewandowska, a na pytanie, czy on lub jego żona usłyszeli od nich jakieś rady, przyznała: My od początku byliśmy w kontakcie i jesteśmy w kontakcie. Znamy się od wielu, wielu lat i cieszymy się, że na nowo jesteśmy blisko.