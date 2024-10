SPOTKANIE NA SZCZYCIE: Lewandowscy poszli na miasto ze Szczęsnymi. Pochwalili się wspólną fotką z Barcelony

Lewa przynajmniej coś swojego, robi jakieś biznesy rozwija i na jakąkolwiek pasję nawet te tańce czy treningi nie jest tylko utrzymanka. A marina to już całkiem nie ma klasy jest nowobogacka. Ostatnio karierę pilkarska kończyli Manuel Neuer, thomas Müller, Gundogan i toni KROSS kibice przygotowali im piękne pożegnanie i to są przecież legendy światowej piłki. I czy któregoś żonka tam się wepchała z iPhone’em i urządzała kinderbal??? Nie. Absolutnie żadna z nich nie udawała że to ona kończy karierę, nie leciała przed flesze ba ja nawet nie wiem czy w ogóle były odwalone na trybunach. Bo to nie są takie nowobogackie instagramerki. Więc jeśli były to gdzieś daleko na trybunach. Juz nie mówiąc, że jakim byłoby to nietaktem gdyby jedna przyszła i urządziła swoją prywatną imprezkę z dziećmi, tak jak tu myśląc, że to tylko pożegnanie Szczęsnego a nie też Krychowiaka ta celia przynajmniej się potrafiła zachować z klasą a nie leciała na sobo boisko przed kamery