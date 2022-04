Anna Maria Sieklucka otwiera się na temat intymnych scen w drugiej części "365 dni": "To nigdy nie jest komfortowe"

Podczas uroczystej premiery filmu nasz reporter Michał Dziedzic miał okazję zapytać wcielającą się w postać Laury Annę Marię Sieklucką o to, jak się czuła podczas odgrywania namiętnych scen.

Aktorka zdradziła, że - w przeciwieństwie do pracy nad pierwszą częścią filmu - tym razem na planie aktorzy mieli do dyspozycji dwie tzw. koordynatorki intymności.

Wszyscy aktorzy byli za to wdzięczni. Czuliśmy się dopieszczeni, zaopiekowani. Wiedzieliśmy, że jesteśmy bezpieczni i wszystko odbywało się w bardzo profesjonalny sposób - wyznała Sieklucka.

To nigdy nie jest komfortowe. Za każdym razem dla aktora jest to trudne zadanie i wymaga bardzo dobrego przygotowania. Musimy doskonale wiedzieć, jak ta scena ma wyglądać. Musimy wiedzieć, jak to przedstawić widzowi, żeby uwierzył w tę fikcję, która się dzieje na ekranie - podkreśliła.