Anna Mucha o "Królowej przetrwania": "To jest RAK OCZU, jak to oglądam"

Anna Mucha czule o "Królowej przetrwania": "To jest rak oczu"

To jest rak oczu po prostu przede wszystkim, jak to oglądam - zaczęła mocno. Zacznijmy od tego, że przede wszystkim nie pojechałabym. Oczywiście dostajemy różne propozycje, bo telewizja i tego typu programy chcą się karmić moją popularnością.

Wiemy więc, że raczej nie zdecydowałaby zaszyć się w dżungli z grupą żądnych sławy koleżanek z show-biznesu. No to może "Azja Express"? Tu też was rozczarujemy, bo Ania robi sobie "Azję Express" sama i to bez kamer. Dzięki temu podróżuje też na własnych warunkach i nie musi wpisywać się w formułę żadnego programu.