Anna Mucha pozdrawia z egzotycznych wakacji i pozuje TOPLESS

Anny Muchy z pewnością nikomu nie trzeba przedstawiać. Aktorka rozpoczęła karierę jako dziecko. Od lat wciela się w rolę Magdy w uwielbianym przez widzów TVP serialu "M jak Miłość" . Nie boi się także innych wyzwań telewizyjnych, pojawiła się między innymi jako jurorka w programie "Drag Me Out" .

Anna Mucha pozuje topless

Od kilku dni Anna Mucha pokazuje na swoim Instagramie kadry z wyjazdu do Ugandy. Widzieliśmy już niejeden post przedstawiający zwierzęta. W czwartek postanowiła podgrzać atmosferę. Opublikowała relację ze zdjęciem, na którym pozuje topless. Aktorka stoi nad brzegiem basenu, tyłem do fotografującego. Odziana jedynie w dół od czarnego bikini i kapelusz zaprezentowała plecy i pośladki. Do fotki dołączyła założoną z instagramowych naklejek krótką wiadomość.