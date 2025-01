Anna Mucha wspomina egzotyczny urlop, publikując zdjęcie w panterkowym bikini

zgłoś do moderacji

Akurat jestem dość podobna do Ani Muchy i widzę jakie triki zastosowała. Natomiast mam 45 lat i komentarze krytykujące są oburzające. Nie jestem już młoda, moim zdaniem Ania wygląda naprawdę ok. Urodziła dwoje dzieci (ja też), pomalu wchodzi w okres menopauzy (ja też). Sporo młodych kobiet nie jest tak zadbana. Po co ta krytyka?