Anna Mucha żegna makijażystkę gwiazd. Opublikowała jej zdjęcie ze swoją córką: "Odeszła osobowość"

Wszyscy umrą jedni zaraz inni za kilka lat, dlatego nie warto zabijać się żeby sobie coś kupić lub być lepszym od sąsiada to i tak nic nie da, nic nie da że niby lepiej przeżyjesz to życie to jest tylko jakiś ułamek chwili te nasze życie. Nawet jak mamy kasę to nie jesteśmy szczęśliwi bo to widać po bogatych ludziach, lepiej mieć wszystko w d… i żyć tak jak nam los sprzyja nie róbmy nic na siłę żeby komuś coś udowodnić. To nie ma sensu.