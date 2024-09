Anna Wendzikowska chwali się wymyślnymi pozami podczas tańca na rurze: "Wróciłam do treningów". Imponujące? (FOTO)

Anna Wendzikowska pokazała, jak wywija na rurze. "Wróciłam do treningów"

Nie jest to oczywiście nowe hobby, bo podobnymi kadrami raczyła fanów już wcześniej, co generowało spore zainteresowanie. W opisie Wendzikowska ogłosiła, że wróciła do treningów po przerwie i jest z tego powodu niezwykle szczęśliwa.