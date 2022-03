Anna Wendzikowska znów wywija na rurze i oznajmia: "Treningiem zwalczam przeziębienie" (FOTO)

Anananana 6 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Długo zastanawiałam się nad tym światem. Zadawałam pytania - o co chodzi? Co ludzie w głowach maja? Po co to i tamto? Dlaczego ktoś coś robi? Teraz już tylko patrzę i idę dalej. Przestałam. Szkoda czasu.