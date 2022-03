Rozgogolona Anna Wendzikowska już poczuła wiosnę... Nie bała się, że ją przewieje? (ZDJĘCIA)

Odchudzanie 14 min. temu zgłoś do moderacji 10 3 Odpowiedz

Jak chcecie schudnąć to tylko 2 rady (niesamowicie skuteczne bo przetestowane osobiście). Po pierwsze kupcie sobie stacjonarny poziomy rowerek treningowy (taki z wygodnym oparciem na plecy) i ćwiczcie nim 2-2,5 godziny każdego dnia (stracicie 1000 kcal bez większego wysiłku, bo w tym samym czasie możecie oglądać telewizję czy przeglądać internet na telefonie). Średni puls to zaledwie 120, czyli bez prawie żadnego zmęczenia (przy odpowiednio wyższym lub niższym ilość spalanych kalorii może się różnić). Po drugie jedzcie wszystko co chcecie, ale w BARDZO MAŁYCH ILOŚCIACH (kupcie sobie dobrą wagę kuchenną i ważcie produkty), a najlepiej kupujcie wyłącznie produkty ekologiczne, czyli postawcie na niewielką ilość, ale kosztem wyższej jakości. Wyjdzie tanio i zdrowo. Zamiast kupować 3 litry zwykłego mleka za 9 zł to kupcie 1 litr mleka ekologicznego za 5 zł i pijcie po 300 gram każdego dnia. Róbcie tak ze wszystkim co kupicie.