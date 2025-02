Anna Wendzikowska wygina śmiało ciało, tańcząc na rurze. Imponujące?

Anna Wendzikowska relacjonuje trening

Przy okazji 43-latka pokazała też efekty wylanych wcześniej siódmych potów, bo jako strój do ćwiczeń wybrała top i wycięte sportowe szorty. Radość widoczna na zdjęciach sugeruje, że taniec daje jej wiele satysfakcji, co potwierdza w opisie postu, w którym wyjawiła, że uwielbia czuć zmęczenie po wymagającym treningu.

No kocham to. Kiedy wychodzę zniszczona po treningu, to czuję, że żyję - skomentowała.