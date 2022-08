Anne Heche nie żyje. Miała 53 lata

Niebo ma nowego anioła. Moja kochająca, miła, zabawna, ujmująca i piękna przyjaciółka Anne Heche poszła do nieba. Będę za nią strasznie tęsknić i będę cieszyć się wszystkimi pięknymi wspomnieniami, którymi się podzieliłyśmy. Anne była zawsze najmilszą, najbardziej troskliwą osobą, która wydobywała ze mnie to, co najlepsze. Była bardzo wspierająca we wszystkim, robiła, co mogła, by pomóc @racetoerasems. Zawsze mówiła "tak", gdy miała pewność, że może wnieść coś swoim talentem i kreatywnym geniuszem, aby pomóc znaleźć lekarstwo na stwardnienie rozsiane. Moje serce jest złamane - napisała.