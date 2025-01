Antek Królikowski snuje walentynkowe plany z Izabelą i wspomina o córce: "Obdarzymy też Jadziunię jakimś fajnym serduszkiem"

Są tacy ludzie, którzy pomimo tego, że są wykształceni i ładnie ubrani, to są przede wszystkim niebezpieczni. Kłamią, manipulują, kręcą, uciekają się do największych podłości, na każdym kroku podkreślają swoją wyjątkowość, ale tak naprawdę są podszyci jadem i patrzą tylko na swoje korzyści. Reszta świata jest dla nich nieważna, ale tylko w momencie, kiedy mają dosyć wykorzystywania i wyśmiewania innych osób, kiedy wchodzą w " stare buty" starają się dopiec innym. I Płaskolica przy tym swoim nienagannym wizerunku zewnętrznym jest mściwa i nieładnie się odzywa i niepotrzebnie naskakuje na pana i panią. Było minęło. Trzeba by zacząć żyć własnym życiem i nie oglądać się za siebie, to były może piękne sekundy, minuty wspólnego życia, ale okoliczności uległy zmianie. Trudno. Takie życie.