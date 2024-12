Antek Królikowski pokazał twarz córki. Internauci ocenili: "CAŁA MAMA"

To takie przykre kiedy ukazywane jest jedno dziecko kochane a inne zapomniane... I przykre że nie wiadomo gdzie jest prawda czy to Aśka jest toksyczna czy on blaznowaty.... Następny przykład Rzezniczak.. Jedno kochane drugie niechciane.... Miałam ojca który był niechciany podsłuchał rozmowę matki jak z kimś gadała że było za późno na aborcję.... Wiecie co się stało... Całe życie walczył z zaburzeniem w głowie, co przelało się na naszą rodzinę... Jestem teraz matką , zoną ale czasem jak stoję i staram się na siebie spojrzeć z boku.... Problem pokoleniowy dziecka niechcianego się za mną ciągnie... Uważam że powinien być zapis w prawie karnym że za zagotowanie takiego psychiatryka w życiu swojego dziecka bezwzględna kara pozbawienia wolności na minimum 3 lata o samej wodzie i suchym chlebiw