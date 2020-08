Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź przechodzi na emeryturę. Może dostać nawet 22 TYSIĄCE ZŁOTYCH

Ajka 21 min. temu zgłoś do moderacji 5 13 Odpowiedz

No i kto komu zabrania być księdzem czy biskupem? Macie na pewno synow- poslijcie do seminarium, będą mieć kasy jak lodu a i rodzicom na pewno cos skapnie. A sprzataczke czy lokum wikt i opierunek zasponsoruja wierni...wiec po co sie irytowac..ten kto nie chodzi do Kościoła to nie płaci. Jedyna kwestia sporna to ta wojskową emerytura...Ale skoro wojsko/panstwo angażuje kapelanów i biskupów w swoich szeregach to widać jakiś widzi w tym potrzebę i sens....