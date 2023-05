Beata Ścibakówna i Helena Englert lansują się na jubileuszu Jana Englerta. Humorki dopisywały? (ZDJĘCIA)

Gość 18 min. temu zgłoś do moderacji 8 5 Odpowiedz

Laura Łącz ładna kobieta, ale beż nie dla niej. Do tego w takim wydaniu sprzed kilkudziesięciu lat. Kazda kobieta powinna mieć w szafie sukienkę za kolano, dopasowaną, w ciemnym kolorze, do tego wystarczy żakiet, buty na lekkim obcesie i kok albo rozpuszczone włosy. Druga wersja to ciemne spodnie, cygaretki albo długie, luźne, do tego biała bluzka, żakiet albo fajny krótki sweterek, baleriny, snikersy albo buty na niewysokim obcasie.