Będzie film o... Popku! Pójdziecie do kina?

Eden 17 min. temu

No i spoko, kto będzie chciał to obejrzy. Teraz to te filmy tak się robi bo się robi, dawniej to jak powstawała jakaś superprodukcja typu Ogniem i mieczem albo Quo Vadis to było wydarzenie na cały kraj, a teraz to większość tak przechodzi raczej bez echa mam wrazenie