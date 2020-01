Bezpruderyjna Paulina Smaszcz-Kurzajewska chwali się powodzeniem i apeluje do adoratorów: "Panowie, NIE POKAZUJCIE KLEJNOTÓW"

Haha 1 godz. temu zgłoś do moderacji 144 24 Odpowiedz

Biedna Paulinka. Oszalała, chyba brak jej przeżyć, miłości i atrakcji w życiu i szacunku do samej siebie więc sobie coś wymyśla, wyobraża i chce zwrócić na siebie uwagę. Jednak jest to smutne. A ostatnie zdjęcie the best.