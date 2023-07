Beztroska Heidi Klum całuje się z młodszym o 16 lat Tomem Kaulitzem, po czym opala się TOPLESS (ZDJĘCIA)

Heidi Klum i Tom Kaulitz są jedną z tych par, które dzieli spora różnica wieku. W odróżnieniu jednak od większości tego typu duetów, u nich to on jest młodszy. I to o całe 16 lat. Choć wiele osób nie wierzyło, że relacja modelki i muzyka przetrwa, oni są już ponad cztery lata po ślubie i wciąż zdają się być w sobie szaleńczo zakochani.