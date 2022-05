Billie Eilish o życiu z objawami zespołu Tourette'a: "Ludzie myślą, że próbuję BYĆ ZABAWNA"

To naprawdę dziwne, w ogóle o tym nie mówiłam. Najczęstszym sposobem, w jaki ludzie reagują, jest śmiech, bo myślą, że próbuję być zabawna. Myślą, że będę [naśladować tiki], jako zabawy ruch. Więc mówią: 'Ha", a ja zawsze jestem tym niesamowicie urażona. Albo pytają: "Co?" i wtedy tłumaczę im "Mam Tourette'a" - wyznała.

Właśnie to jest zabawne. Tak wielu ludzi to ma i nawet o tym nie wiesz. Kilkoro artystów ujawniło się i powiedziało: "Zawsze miałem Tourette'a". Nie zamierzam ich outować, bo nie chcą o tym mówić. Ale to było dla mnie naprawdę interesujące, bo powiedziałam: "Naprawdę? Co?". Bardzo się cieszę, że o tym mówię. Bardzo lubię być o to pytana, bo jest to [zespół Tourette'a - przyp. red.] naprawdę ciekawe i jestem tym niewiarygodnie zdezorientowana. Nie rozumiem tego - zdradziła w rozmowie.