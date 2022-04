Biografka księżnej Diany opisuje upodobania księcia Andrzeja: "Na dwa dni zaszył się w sypialni, OGLĄDAJĄC PORNO"

Już we wtorek światło dzienne ujrzy kolejna książka poświęcona losom członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Mowa tu o "The Palace Papers" autorstwa Tiny Brown, byłej redaktorki "Vanity Fair", która ma już na koncie kilka publikacji na temat księżnej Diany. Tym razem dziennikarka pochyliła się nad tragiczną śmiercią "królowej ludzkich serc", nie pomijając przy tym jednak sensacyjnych wątków z życia pozostałych royalsów. W książce Brown opisała na przykład kulisy konfliktu księcia Harry'ego i księcia Williama, który miał rozpocząć się na długo przed związkiem młodszego z braci z Meghan Markle. Nie mogło też rzecz jasna zabraknąć tematów miłości Sussexów i początków kariery Meg.

Jego upodobanie do nieprzyzwoitych żartów, z których nadmiernie się śmiał, sprawiły, że zdobył przydomek "Podśmiechujek" [ang. the Sniggerer - przyp.red.] - twierdzi Brown.

Zamiłowanie do sprośnych treści w przypadku Andrzeja nie przeminęło ponoć z wiekiem. W książce żona byłego ambasadora USA w Wielkiej Brytanii, Waltera Annenberga, wspomniała bowiem o tym, jak książę odwiedził ich posiadłość w Palm Springs w 1993 roku. Wówczas Andrzej miał "na dwa dni zaszyć się w swojej sypialni, podobno oglądając filmy porno".

Publikacja biografki księżnej Diany rzuciła też cień na relacje Andrzeja i Fergie po rozstaniu. Rodzice Eugenii i Beatrycze od momentu rozwodu w 1996 nie tylko pozostali w przyjaznych stosunkach, lecz nawet wciąż mieszkali razem. Tina Brown przytoczyła jednak opowieść wysoko postawionego przedstawiciela amerykańskiej branży medialnej, który w 2015 roku odwiedził Ferguson na terenie posiadłości Royal Lodge w Windsorze. Gdy podczas lunchu książę Andrzej wszedł do pokoju, miał rzucić taktownie rzucić do gościa:

Co robisz z tą grubą krową? - przytacza autorka książki.

Pomyślałem: "ale du*ek". Ona musi śpiewać, żeby dostać kolację. Ona się go boi - czytamy.

Brown porównała relacje Andrzeja i Fergie do osobliwej symbiozy. Jego zdaniem Sarah ma wspierać księcia w przypadku skandali, on zaś odwdzięcza się pomocą w przypadku jej finansowych kłopotów.

Niezależnie od tego, jakie jest podłoże ich osobliwego układu, umowa zdaje się polegać na tym, że on ratuje ją, gdy ma kłopoty, a ona wspiera go, kiedy jest atakowany w związku ze skandalem. To symbioza czystego przetrwania - twierdzi Brown.