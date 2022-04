Biografka księżnej Diany przypomina przeszłość Meghan Markle: "Była zainteresowana OTRZYMYWANIEM MODNYCH TOREB od projektantów"!

Izma 24 min. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

Megan wykorzystała problemy psychiczne Harrego, by nim manipulowac, podsycała też umiejętnie jego konflikty z reszta rodziny. No i teraz łatwiej jej dostać te torby od projektantów. Niestety ich zachowanie ostatnich lat zdemaskowalo, że za fasada dobroczynności nie kryją się głębsze treści, ich fundacja obiecuje, ale wywiązuje się z pomocy, np. słynna "pomoc" słoniom w Afryce i wiele innych, to są puste gesty, jak rysunki Megan. Megan wykorzystują ją do promowania siebie. Wygląda też na to, że problemy Harrego się pogłębiły, tak jak konflikty z rodziną. Megan zadowolna, ale z czego? Tworzą parę celebrytów, komediantów, których słowa nic nie są warte, bo kłamią lub składają obietnice bez pokrycia. Ale dla 4 ligowej przeciętnej aktorki to awans społeczny. A że Harry raczej się stoczył, to co ja to...