Blake Lively ZNÓW w ogniu krytyki za "okrutny i niestosowny" żart wobec Leighton Meester: "Jest zwyczajnie WREDNA"

to się nazywa "insight joke" czyli cos co dotyczy tych dwóch dziewczyn a nie państwa czy pudelka! niestety Hejt otępiający i polaryzuje publikę. Ludzie wyłączają myślenie i tylko śledzą tytuł "artykułu na Pudlu" budzie się nie wszystko jest na SERIO. A hejt łatwiej się klika!! A co do sprawy sadowej to widać ze Blake miała racje bo nagonka na nią się skończyła w momencie jak pozew sadowy został nagłośniony. Analiza faktów tutaj jest bardzo liniowa.