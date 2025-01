Ujawniono treść SMS-ów między Blake Lively a Justinem Baldonim

Blake Lively ujawniła skandaliczne warunki pracy, jakie rzekomo panowały na planie produkcji "It Ends With Us". Przypomnijmy, że odtwórczyni głównej roli oskarżyła swojego filmowego partnera o molestowanie seksualne przejawiające się w postaci m.in. wchodzenia bez pytania do przyczepy aktorki, kiedy ta karmiła piersią swojego kilkumiesięcznego syna, dopytywania o szczegóły jej życia intymnego oraz dopisywania nowych scen o zabarwieniu erotycznym do zatwierdzonego wcześniej scenariusza.

Justin Baldoni nie pozostał jej dłużny. Jego prawnicy skierowali do sądu dwa pozwy, z których jeden ma przedstawić "ewidentnie fałszywą narrację" prowadzoną przez aktorkę. 40-latek stoczy też batalię z przedstawicielami dziennika "New York Times", domagając się odszkodowania w wysokości 250 mln dolarów za stronniczą w jego opinii medialną narrację, rzekomo wymierzoną przeciwko niemu. Nowe światło na całą sprawę mogą rzucić wiadomości tekstowe, których wydruki zamieszczono w aktach sprawy.

Justin Baldoni przypisuje Blake Lively przeinaczanie faktów

SMS-y, jakie aktorzy prawdopodobnie wysyłali do siebie, pochodzą z maja i czerwca 2023 r. Dotyczą one rzekomej prośby Amerykanki o dobór odważniejszej garderoby dla jej postaci. Mężczyzna miał nazwać kostiumy "seksownymi" jednak, jak podobno wytłumaczył w wiadomości, użyte przez niego określenie "odpowiadało na jej twórczy wkład, a nie uprzedmiotawiało ją osobiście".

Z innej wymiany wiadomości wynika, że Blake Lively miała celowo opóźniać spotkanie z koordynatorką intymności. Całkowicie zaprzecza to jej wersji zdarzeń, według której ekipa "It Ends With Us" nie zadbała o zatrudnienie specjalistki, która pomagałaby aktorom w nagrywaniu scen łóżkowych. Wiele wskazuje na to, że Justin Baldoni dopytywał aktorkę, dlaczego nie chce się z nią zobaczyć, co obaliłoby jej tezę.

Ostatnie przytoczone SMS-y prawdopodobnie zostały wysłane 3 czerwca. To właśnie tego dnia mieli spotkać się w jej przyczepie, by omówić ich kolejne wspólne ujęcie. Blake rzekomo napisała, że mogą się spotkać, lecz "odciąga pokarm w swojej przyczepie". W odpowiedzi jej filmowy partner podobno zaproponował inne miejsce spotkania. Tym samym odsunąłby od siebie zarzut o wchodzenie do jej garderoby bez uprzedzenia, kiedy ta nie miała na sobie górnej części ubrania.

