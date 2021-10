Blanka Lipińska pomstuje na pracownika warszawskiego lotniska: "ROZDARŁ NA NAS GĘBĘ! Dawno nie spotkałam się z takim CHAMSTWEM"

Benia 1 godz. temu zgłoś do moderacji 266 19 Odpowiedz

Nie znoszę jej ,ale muszę przyznać jej rację ,bo mnie tez się to zdarzyło. Tyle ,że w Balicach. Podróżowałam z autystycznym dzieckiem. Facet przy przeszukiwaniu rzeczy i przy bramkach odzywał się w taki sposób jakby denerwowała go nasza obecnośc. Pokrzykiwał na nas i kazał 3 latkowi samemu przejść przez bramkę tonem jak w wojsku. Powiedziałam,że dziecko się boi i ja przejdę pierwsza i mu pokażę co i jak. Nie, facet zaczął na mnie drżeć jape ,że mam słuchać co on do mnie mówi po czym ryknął na dziecko ze ma już przechodzić. Bramka zapuszczała dziecko się wystraszyło bardzo pan doskoczył jak do złodzieja przyłapanego na gorącym uczynku i zaczal na niego krzyczeć że czemu ta bramka piszczy. Doskoczyła druga celniczka i zaczęła dziecko przeszukiwać mówiąc podniesionym, wkurzonym głosem. Dziecko się trzęsło i płakało, podeszłam i też zaczęłam nerwowo mówić,że przecież można spokojnie,że dziecko się boi. Pani dosłownie zabiła mnie wzrokiem. Byłam potwornie zestresowana, co pani nie omieszkała skomentować w złośliwy sposob. Wzięłam dziecko , poszliśmy usiąść i się uspokoic. Do dziś,a było to 6 lat temu moja noga nie postala na tym lotnisku. Obsługa tam to horror. Odżywanie się jak do bydła.