Umorusana piaskiem Blanka Lipińska pozdrawia z Malediwów TOPLESS: "Nic tu nie robimy, tylko pijemy szampana" (FOTO)

Będziemy mieli w najbliższych czasach młodzież która nie potrzebuje się uczyć czy też pracować no bo po co wystarczy prowadzić bloga lub coś innego w internecie pokazać tyłek i cycki lub napisać coś głupiego i kasa poleci czy to naprawdę szczyt możliwości młodych?najgorsze że ci tzw dzisiejsi celebryci pokazują dosłownie wszystko w internecie że młodzi myślą że to jest ok i daje kasę na razie nie widać światełka w tunelu to smutne